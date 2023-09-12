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على حساب منتخب أرمينيا

ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب كرواتيا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب كرواتيا
المواطن - محمد سمعه

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نجح منتخب كرواتيا في تحقيق فوزًا مهمًّا بالأمس على حساب منتخب أرمينيا بهدف دون رد، وذلك في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وفي نفس مجموعة المنتخب الكرواتي، فاز منتخب ويلز على منتخب لاتفيا بثنائية دون رد أمس.

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وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: “كرواتيا في المركز الأول برصيد 10 نقاط، تركيا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أرمينيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويلز رابعًا برصيد 7 نقاط، لاتفيا خامسًا بدون أي رصيد من النقاط”.

نتائج مباريات الأحد والاثنين 

وكانت مباريات أول أمس الأحد في تصفيات يورو 2024، انتهت بفوز كازاخستان على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، وفازت مولدوفا على جزر فاروه بهدف دون رد، وفازت الدنمارك على فنلندا بهدف نظيف، بينما فاز منتخب الجبل الأسود على بلغاريا بهدفين لهدف، وفازت سلوفينيا على سان مارينو برباعية دون رد، بينما فاز المنتخب الصربي على ليتوانيا بثلاثية لهدف، وفازت اليونان على منتخب جبل طارق بخماسية دون رد، أما منتخب ألبانيا ففاز على بولندا بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الهولندي على إيرلندا بثنائية لهدف.

منتخب كرواتيا

وفي مباريات أمس “فاز المنتخب الكرواتي على أرمينيا بهدف، وفازت ويلز على لاتفيا بهدفين دون رد، وفازت آيسلندا على البوسنة والهرسك بهدف، بينما فازت سلوفاكيا على ليشتنشتاين بثلاثية دون رد، أما البرتغال ففازت على منتخب لوكسمبورج بتسعة أهداف دون رد”.

مباراة منتخب كرواتيا ضد أرمينيا 

وفي مباراة منتخب كرواتيا ضد أرمينيا، نجح اللاعب أندريج كراماريتش في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب الكرواتي بهدف دون رد.

منتخب كرواتيا

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة ظلت النتيجة على حالها ليحقق المنتخب الكرواتي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

منتخب كرواتيا

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