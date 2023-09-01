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ترتيب دوري روشن بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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صعد نادي الهلال إلى صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد فوزه المثير على الاتحاد بنتيجة 4/ 3 في مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجمعة

وكانت مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة انتهت بفوز الطائي على أبها بهدف دون رد، وتعادل الفيحاء مع الرائد بدون أهداف، بينما فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 4/ 3، أما الرياض فخسر أمام الأخدود بهدف دون رد.

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ترتيب دوري روشن

وجاء الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، الاتحاد ثانيًا والأهلي ثالثًا ولكل منهما 13 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 10 نقاط، الاتفاق خامسًا برصيد 7 نقاط، النصر والوحدة والفيحاء وأبها والطائي يملكون 6 نقاط، الفتح في المركز الـ 11 برصيد خمس نقاط، الأخدود والرائد والرياض يملكون 4 نقاط، ضمك في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط، أندية الخليج والحزم والشباب في آخر 3 مراكز ولكل منهم نقطتين.

وتُختتم مباريات الجولة الخامسة غدًا السبت بإقامة 5 مباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وهم “الاتفاق ضد ضمك، الشباب ضد الخليج، التعاون ضد الوحدة، الفتح ضد الأهلي، الحزم ضد النصر”.

الطائي - 2

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