ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة

نجح نادي الهلال في الصعود لـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد ختام مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة.

وكانت مباريات اليوم، انتهت بفوز النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بنتيجة 3-1، وتعادل الفيحاء والاتحاد بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد أزرق الرياض في الصدارة برصيد 20 نقطة يليه كل من الاتحاد والتعاون في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 19 نقطة، النصر رابعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق خامسًا برصيد 16 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، الوحدة سابعًا برصيد 12 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 11 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 10 نقاط، الخليج في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، أبها في المركز الـ 13 في ترتيب دوري روشن برصيد ست نقاط.

ضمك في المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، الرياض يملك 4 نقاط في المركز السابع عشر، الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.