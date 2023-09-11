ترتيب مجموعة صربيا بعد هاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

نجح منتخب صربيا الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب ليتوانيا أمس الأحد بنتيجة 3/ 1، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هاتريك نجم الهلال يقود صربيا لفوز ثمين

وسجل النجم الصربي ألكساندرو ميتروفيتش نجم الهلال، الأهداف الـ3 لمنتخب بلاده في الدقائق الـ 21 والـ 32 والـ 44، بينما سجل اللاعب جيتيس بولاوسكاس هدف تقليص الفارق لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة الـ 45.

وظلت النتيجة في الشوط الثاني على حالها لتفوز صربيا ويُصبح رصيدها 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطتين في المركز الخامس والأخير.

ويحتل منتخب المجر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، أما منتخب الجبل الأسود فيأتي ثالثًا برصيد 8 نقاط، منتخب بلغاريا رابعًا برصيد نقطتين.

سعادة جماهير الهلال

وفي وقت سابق، كانت جماهير نادي الهلال أبدت سعادتها بتألق اللاعب ألكسندر ميتروفيتش في مباراة بلاده ضد ليتوانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث أحرز 3 أهداف في الشوط الأول.

وأبدت جماهير الأزرق سعادتها بتألق اللاعب الصربي حيث قالت عنه: لاعبنا On Fire.

يذكر أن النجم الصربي المنضم لنادي الهلال قادمًا من فريق فولهام الإنجليزي كان سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك فريق الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.

ويلعب نادي الهلال مع فريق الرياض في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن مساء الجمعة المقبلة.