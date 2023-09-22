ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر
كشفت صحيفة ديلي ميل أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية تمكنت أخيرًا من ترجمة أصوات الدجاج نقنقة الدجاج.
ودرّب الخبراء نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات للدجاج استمرت 100 ساعة، ليتمكن من تحديد ما إذا كان الطائر سعيدًا أم حزينًا أم خائفًا، بدقة تصل إلى 80%.
من جانبه، قال قائد البحث البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك، من جامعة طوكيو: إنها قفزة كبيرة للعلم. نأمل أن نكون قادرين على تطبيق ذلك مع الحيوانات الأخرى.
وتعاون فريق البحث مع علماء نفس للحيوانات، قدموا رؤى حول الحالة العاطفية للدجاج. ويدعي الباحثون أن عملهم هو سد فجوة التواصل بين الإنسان والحيوان.