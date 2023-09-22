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يحدد ما إذا كان الطائر سعيدًا أم حزينًا أم خائفًا

ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة ديلي ميل أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية تمكنت أخيرًا من ترجمة أصوات الدجاج نقنقة الدجاج.

نفسية الدجاج

ودرّب الخبراء نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات للدجاج استمرت 100 ساعة، ليتمكن من تحديد ما إذا كان الطائر سعيدًا أم حزينًا أم خائفًا، بدقة تصل إلى 80%.

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من جانبه، قال قائد البحث البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك، من جامعة طوكيو: إنها قفزة كبيرة للعلم. نأمل أن نكون قادرين على تطبيق ذلك مع الحيوانات الأخرى.

وتعاون فريق البحث مع علماء نفس للحيوانات، قدموا رؤى حول الحالة العاطفية للدجاج. ويدعي الباحثون أن عملهم هو سد فجوة التواصل بين الإنسان والحيوان.

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