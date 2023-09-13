ترخيص شركة جديدة لمزاولة الوساطة الرقمية لجهات التمويل

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أعلن البنك المركزي السعودي –ساما-، الترخيص لشركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل. وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة شركتين.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة. كما يستهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من –ساما-، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.