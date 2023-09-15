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ترقبوا تحديث واتساب للحصول على ميزة حصرية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
ترقبوا تحديث واتساب للحصول على ميزة حصرية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب مستخدمو تطبيق واتساب وصول التحديث الجديد الذي يحمل بين طياته ميزة جديدة طال انتظارها تتيح لهم إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الأفاتار بدلاً من الصورة الحقيقية.

ميزة واتساب الجديدة

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتغيير مقاطع الفيديو الحقيقية لهم أثناء المكالمات إلى صور الأفاتار الخاصة بهم، التي تحاكي حركات الوجه وتعبيراته في الوقت الفعلي.

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وتوفر واتساب زراً مخصصاً عند إجراء المكالمات من أجل التبديل بين وضعي الفيديو والأفاتار في أي وقت في أثناء المكالمة.

وتكون تلك الميزة ذات فائدة لأولئك المستخدمين الذين قد لا يودون الظهور بشكلهم الحقيقي في مكالمات الفيديو لأي سبب، مع الحفاظ على قدر مناسب من التفاعل.

وضع الأفاتار

وعند البدء باستخدام وضع الأفاتار في مكالمات الفيديو، يجب الموافقة على إشعار الخصوصية بشأن استخدام معلومات المستخدمين لتحسين الخدمة وحمايتها.

وكانت واتساب قد طرحت أواخر العام الماضي للمستخدمين إمكانية إنشاء صور أفاتار خاصة بهم، وتخصيصها بالشكل الذي يريدونه، لاستخدامها في جوانب عدة داخل التطبيق.

وتتيح المنصة تلك الميزة الجديدة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على نطاق محدود، علماً أنها ستتوفر للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل إطلاقها على نطاق واسع بصورة نهائية.

ومن المنتظر أن تُجرى بعض التعديلات والتحسينات على تلك الخاصية قبل الإطلاق النهائي لها.وكانت مايكروسوفت قد كشفت ميزةً مماثلةً في تطبيق الاجتماعات عبر الإنترنت “تيمز Teams” منذ أشهر عدة.

 

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