تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول

أكد مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن السويد لم تنفذ جميع التزاماتها.

عضوية السويد

وبحسب وسائل الإعلام التركية، قال المصدر إن الضغط على أنقرة في عملية الموافقة على عضوية السويد في الناتو غير مقبول وغير مجد، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

وأردف أي ضغط على تركيا بشأن هذه القضية غير مقبول. لقد أعلن السيد الرئيس أردوغان بالفعل عدم جدوى مثل هذه النوايا.

تصديق تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، قد قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تربط مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإن هذا ‘يزعج بشدة’ أنقرة.

وفي مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، ذكر أردوغان، أنه عقد اجتماعًا مصغرًا مع بايدن على هامش الاجتماع وناقشا نقل طائرات إف-16 إلى تركيا.