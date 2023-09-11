Icon

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب  Icon زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات Icon الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر Icon الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف Icon السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات Icon اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة Icon لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته Icon هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته Icon تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول Icon القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
هذا يزعج بشدة أنقرة

تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن السويد لم تنفذ جميع التزاماتها.

عضوية السويد

وبحسب وسائل الإعلام التركية، قال المصدر إن الضغط على أنقرة في عملية الموافقة على عضوية السويد في الناتو غير مقبول وغير مجد، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

وأردف أي ضغط على تركيا بشأن هذه القضية غير مقبول. لقد أعلن السيد الرئيس أردوغان بالفعل عدم جدوى مثل هذه النوايا.

تصديق تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، قد قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تربط مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإن هذا ‘يزعج بشدة’ أنقرة.

بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16

وفي مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، ذكر أردوغان، أنه عقد اجتماعًا مصغرًا مع بايدن على هامش الاجتماع وناقشا نقل طائرات إف-16 إلى تركيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة