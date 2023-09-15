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بالاتفاق مع الصين

تركيا تقترب من بناء ثالث محطة نووية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
تركيا تقترب من بناء ثالث محطة نووية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت تركيا أنها تقترب من إبرام اتفاق مع الصين لبناء محطة جديدة للطاقة النووية، وهي خطوة من شأنها أن تمثل قفزة في الجهود التركية لخفض واردات النفط والغاز.

محادثات مع الصين

ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، فقد أفاد وزير الطاقة، ألبارسلان بيرقدار، بأنه يمكن الانتهاء من المحادثات في غضون بضعة أشهر، بعد أن زار مسئولون صينيون مؤخرًا الموقع المحتمل للمحطة المستقبلية، بالقرب من الحدود مع بلغاريا واليونان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

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وخلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، أضاف الوزير: لقد أجرينا محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة للغاية، مضيفًا أن أي اختلافات لا تشكل عقبات كبيرة.

سد الثغرات

وتابع الوزير: لذلك سنكون قادرين على سد الثغرات والتوصل لاتفاق قريبًا مع الصين لبرنامج الطاقة النووية.

وبموجب الاتفاق، ستبني الصين ما ستكون على الأرجح ثالث محطة طاقة نووية في تركيا.

والأولى قيد الإنشاء من قبل روسيا، على ساحل البحر المتوسط، بينما الثانية، على ساحل البحر الأسود، ما زالت في مرحلة التخطيط.

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