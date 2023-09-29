تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن خوض نادي الهلال لمبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بملعب Kingdom Arena مقابل 40 مليون ريال سنويًّا.
وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.
فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يعلن بأن ملعب "بوليفارد هول" سيكون ملعبًا لنادي #الهلال #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/9kX6k3Hmv3
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 28, 2023