Icon

جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر Icon 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 Icon طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان Icon الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر Icon تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena Icon تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام Icon القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج Icon البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح Icon الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب Icon سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مقابل 40 مليون ريال سنويًّا

تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن خوض نادي الهلال لمبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بملعب Kingdom Arena مقابل 40 مليون ريال سنويًّا.

وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت

طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت

وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة

وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم