Icon

ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% Icon بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة Icon شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية Icon تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول Icon فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال Icon تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة Icon هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان Icon بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة Icon بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية Icon الداخلية تحتفي باليوم الوطني بعروض عسكرية برية وبحرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج جودة الحياة

تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على انتهاء أضخم جولة ترفيهية في السعودية- جولة المملكة.

17 مدينة

وقال المستشار تركي آل الشيخ في منشور عبر منصة إكس: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة، ضمن جولة المملكة بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج جودة الحياة.

قد يهمّك أيضاً
حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف

حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف

القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة

القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة

جولة المملكة

واختتمت جولة المملكة 2023 فعالياتها، بمسرحية “شقة لندن” التي انتهت عروضها في وادي الدواسر، آخر أحداث الجولة التي بدأت في مايو الماضي، وتنقلت في مختلف مدن ومناطق المملكة وعرضت 27 حفلة غنائية، و23 مسرحية، قدمها 30 فنانًا، إضافة إلى 15 إستكش مسرحيًّا لمواهب سعودية.

وضمت الجولة منذ انطلاقها قبل أشهر نجومًا من داخل المملكة وخارجها شاركوا في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية في مسارح المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

ليالٍ غنائية

وشمل دليل فعاليات الجولة مجموعة من الحفلات وعددًا من الليالي الغنائية التي أحياها نخبة من الفنانين والفنانات من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات التي تميزت باستعراض عدد من الفنون الأدائية.

وتميزت فعاليات الجولة التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في...

السعودية اليوم
فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة
الرياضة

فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة

الرياضة
ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر بنيويورك
العالم

ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر...

العالم
جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم الأيتام والأسر الفقيرة
السعودية اليوم

جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم...

السعودية اليوم
شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها
العالم

شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر...

العالم
ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم
آخر الاخبار

ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم

آخر الاخبار
تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل
تكنولوجيا

تحديث جديد لـ “آي أو إس 17”...

تكنولوجيا
مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير...

أخبار رئيسية