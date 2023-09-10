تركي آل الشيخ: تذاكر فيلم تشيللو تجاوزت 15 ألف تذكرة

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تجاوز طلبات تذاكر فيلم تشيللو 15 ألف تذكرة مقدمًا قبل بداية عرض الفيلم بـ 4 أيام.
وأعرب المستشار تركي آل الشيخ، في منشور عبر منصة إكس، عن سعادته بهذا النبأ، خاصة وأنه قبل بداية عرض الفيلم بـ 4 أيام.
وفيلم تشيللو بطولة ميلا الزهراني، ومهند الحمدي، إلهام علي، سامر إسماعيل، ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج المخرج الأمريكي دارن لين بوسمان.
يعرض الفيلم قصة عازف طموح يتعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.