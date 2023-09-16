تركي آل الشيخ: ترقبوا الليلة تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن قرب إعلان تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة.

تفاصيل موسم الرياض

وقال تركي آل الشيح عبر حسابته بمنصة “إكس” “ترقبوا الليلة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة”.

عوائد موسم الرياض

وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض 2023 حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل بدء الموسم.

وقال تركي آل الشيخ خلال لقاء له مع قناة “الشرق” إن هناك نوعين من الاستثمارات يتم ضخها حاليًّا هي دائمة ومؤقتة، موضحًا أن موسم الرياض بنسخته الرابعة التي من المقرر أن ينطلق في 28 أكتوبر المقبل، حقق الآن 40% من تارجت العوائد المتوقعة للموسم، عن طريق رعايات وصفقات كبيرة.

ولفت إلى أن كل ذلك قبل ما يبدأ الموسم بشكل رسمي، مؤكدًا أنه يتوقع أن يصل عدد الزائرين في موسم الرياض هذا العام من 10 إلى 12 مليون زائر.