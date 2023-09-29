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دعا للتفاعل مع الحدث عبر هاشتاق BigTime

تركي آل الشيخ: حدث تاريخي لأول مرة في kingdom Arena

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
تركي آل الشيخ: حدث تاريخي لأول مرة في kingdom Arena
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إعلانه لخبر مهم وعالمي عن فعالية kingdom Arena بعد دقائق، ليكون حدثًا تاريخيًّا لأول مرة.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “جمهور وزوار موسم الرياض بعد دقائق خبر مهم وعالمي عن فعالية مهمة في kingdom Arena سيتم الإعلان عنه وسيكون حدثًا تاريخيًّا لأول مرة”.

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ودعا تركي آل الشيخ جمهور وزوار موسم الرياض التفاعل مع الحدث عبر هاشتاق BigTime ، للوصول به للترند الأول في العالم، قائلًا: “متأكد إنكم هتوصلونه”.

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