تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له

أعرب المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن فخره واعتزازه بتوحيد المملكة، بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في منشور عبر منصة إكس: يا رفيع التاج من آل سعود، كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز- طيب الله ثراه- دعيت له، وأكيد كل سعودي وسعودية ومسلم في أنحاء العالم لما قدمه لبلده وأمته والعالم أجمع، وسار على خطاه من بعده أبناؤه الكرام.

هوية اليوم الوطني الـ93

منذ إطلاق الهيئة العامة للترفيه الموقع الإلكتروني لهوية اليوم الوطني السعودي الـ93 في الثالث من أغسطس الجاري، حقق الموقع أكثر من 100 ألف زيارة من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات؛ لتحميل هوية اليوم الوطني التي تمثل بوابة الدرعية واحدة من أبرز مشاريعه، حيث تعد مهد انطلاق الدولة السعودية، وصاحبة الإرث التاريخي، والأصالة العريقة في المنطقة منذ قرون.

تحميل ملفات الهوية

وتجاوز عدد مرات تحميل ملفات الهوية على الموقع 60 ألفًا، بمعدل 5 آلاف ملف هوية يوميًّا، ما بين صور القادة، وشعار اليوم الوطني، إضافة إلى تطبيقات الشركات والمنتجات والإعلانات.

اليوم الوطني السعودي

وتزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ترتفع أرقام زيارة الموقع، وإحصاءات تحميل ملفات الهوية ومشاريعها، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي ترافق احتفالات السعودية، وتمثل جزءًا من مظاهر الاحتفاء بها.