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انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند Icon تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب Icon جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول Icon بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا Icon أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2 Icon ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي Icon زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة Icon أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن Icon

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تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تطورات جديدة لجماهير الهلال بشأن ملعب “بوليفارد هول”.

وعد تركي آل الشيخ

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الهلال، هاشتاق big time هو شعار موسم الرياض، إذا شفت الهاشتاق ترند بيسهل كثير المفاوضات مع فهد بن نافل على الملعب، ولو صار الهاشتاق ترند عالمي أول، بيكون فيه مفاجأة”.

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بوليفارد هول - 1

ملعب مشابه لإستاد نادي شالكة

وكان آل الشيخ كشف أمس، عن تصميم الملعب، الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.

 

 

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