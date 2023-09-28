تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تطورات جديدة لجماهير الهلال بشأن ملعب “بوليفارد هول”.

وعد تركي آل الشيخ

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الهلال، هاشتاق big time هو شعار موسم الرياض، إذا شفت الهاشتاق ترند بيسهل كثير المفاوضات مع فهد بن نافل على الملعب، ولو صار الهاشتاق ترند عالمي أول، بيكون فيه مفاجأة”.

ملعب مشابه لإستاد نادي شالكة

وكان آل الشيخ كشف أمس، عن تصميم الملعب، الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.