انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2 ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تطورات جديدة لجماهير الهلال بشأن ملعب “بوليفارد هول”.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الهلال، هاشتاق big time هو شعار موسم الرياض، إذا شفت الهاشتاق ترند بيسهل كثير المفاوضات مع فهد بن نافل على الملعب، ولو صار الهاشتاق ترند عالمي أول، بيكون فيه مفاجأة”.
وكان آل الشيخ كشف أمس، عن تصميم الملعب، الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.
وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.
وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.
جمهور الهلال… هاشتاق #BigTime هو شعار (slogan) موسم الرياض، إذا شفت الهاشتاق ترند بيسهل كثير المفاوضات مع فهد بن نافل على الملعب، ولو صار الهاشتاق ترند اول عالمي بيكون مفاجاءه🤷🏻♂️😎🇸🇦❤️ pic.twitter.com/vccUwRkQss
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2023