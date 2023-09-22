تركي آل الشيخ للمهنئين باليوم الوطني: محبتكم لها تقديرها عند السعوديين

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الشكر لكل من تفاعل بمشاعره الطيبة احتفاءً باليوم الوطني السعودي من نجوم ورياضيين في كل أنحاء العالم العربي والعالم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: أشكر كل من تفاعل بمشاعر طيبة بيومنا الوطني من نجوم ورياضيين في كل العالم العربي والعالم… محبتكم لها تقديرها عند الجمهور السعودي ودامت أفراح بلادي.

فعاليات في اليوم الوطني

وتنظم الهيئة العامة للترفيه خلال اليوم الوطني السعودي الـ93 عروضًا للألعاب النارية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وإضافة إلى الألعاب النارية تقام عروض مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديدًا بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية تعانق السماء، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعلم السعودية، وستنقل هيئة الإذاعة والتلفزيون هذه العروض على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.