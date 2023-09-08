تركي آل الشيخ: موسم الرياض حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل انطلاقه

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض 2023 حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل بدء الموسم.

عوائد موسم الرياض

وقال المستشار تركي آل الشيخ خلال لقاء له مع قناة الشرق: إن هناك نوعين من الاستثمارات يتم ضخها حاليًّا هي دائمة ومؤقتة، موضحًا أن موسم الرياض بنسخته الرابعة التي من المقرر أن ينطلق في 28 أكتوبر 2023، حقق الآن 40% من تارجت العوائد المتوقعة للموسم، عن طريق رعايات وصفقات كبيرة، مشيرًا إلى أن كل ذلك قبل ما يبدأ الموسم بشكل رسمي.

12 مليون زائر

ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الزائرين في موسم الرياض هذا العام من 10 إلى 12 مليون زائر.

وكشف أن الهيئة تستهدف أكثر من مليون سائح من خارج السعودية.