انطلاق مهرجان العُلا للتمور اليوم الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو لنيويورك تركي آل الشيخ: موسم الرياض حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل انطلاقه مقتل 64 شخصًا في هجومين لمسلحين بمالي خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية مطاردة الشرطة الفرنسية لمراهق تنتهي بوفاته دماغيًّا اختناق 7 ركاب داخل طائرة مصرية هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية طعم المندي ألذ في جدة من الرياض لسبب غريب من سيكون بطل Battle Of The Baddest؟
أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض 2023 حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل بدء الموسم.
وقال المستشار تركي آل الشيخ خلال لقاء له مع قناة الشرق: إن هناك نوعين من الاستثمارات يتم ضخها حاليًّا هي دائمة ومؤقتة، موضحًا أن موسم الرياض بنسخته الرابعة التي من المقرر أن ينطلق في 28 أكتوبر 2023، حقق الآن 40% من تارجت العوائد المتوقعة للموسم، عن طريق رعايات وصفقات كبيرة، مشيرًا إلى أن كل ذلك قبل ما يبدأ الموسم بشكل رسمي.
ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الزائرين في موسم الرياض هذا العام من 10 إلى 12 مليون زائر.
وكشف أن الهيئة تستهدف أكثر من مليون سائح من خارج السعودية.
رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ لـ"الشرق": #موسم_الرياض_2023 حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل بدء الموسم@Turki_alalshikh#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/toFIZC7DRG
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 7, 2023