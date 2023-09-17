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تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض 2023 يستهدف الأسواق العالمية.

وقال المستشار تركي آل الشيخ خلال لقاء له مع قناة الشرق: إن خطة موسم الرياض هذا العام أن يستمر أطول فترة ممكنة، لخلق مساحة أكبر للرياضة، والفن، والترفيه، والمطاعم، وغيرها من كافة الفعاليات الترفيهية.

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وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أنه يستهدف هذا الموسم وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تنطلق بسرعة الصاروخ في كافة القطاعات لتستهدف الأسواق العالمية.

وتابع: سمعتنا بموسم الرياض في الشرق الأوسط جيدة ومتفوقة، والآن نستهدف أسواق عالمية أكبر.

موسم الرياض

وفي وقت سابق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل أجندة موسم الرياض 2023 الترفيهية، والذي سينطلق في 28 أكتوبر المقبل، وعلى رأس تلك الأجندة “كأس موسم الرياض” بمشاركة قطبي العاصمة السعودية الهلال والنصر إلى جانب نادٍ عالمي بنظام الدوري.

كأس موسم الرياض

كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين، كامتداد للبطولات الدولية التي تستضيفها المملكة في السنوات الأخيرة في جميع الرياضات.

وبحسب آل الشيخ في فيديو موسم الرياض الذي أطلق قبل ساعات، سيكون هناك نزال “حزام موسم الرياض”، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

متحف أساطير الرياضة

كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلًا عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته. وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي.

 

 

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