تركي آل الشيخ يتمنى الحصول على سيارة لوسيد

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أعرب رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ، عن أمنيته بأن يكون من ضمن مالكي سيارة لوسيد حلم المملكة.
ونشر تركي آل الشيخ تدوينة بحسابه الرسمي بمنصة إكس كشف فيها عن أمنيته قائلًا: أتمنى أحصل على سيارة لوسيد حلم المملكة.
وفي وقت سابق من اليوم كشفت شركة لوسيد موتورز عن إصدار خاص من 93 سيارة فقط بمناسبة اليوم الوطني للسعودية وتسميه حلم المملكة.
وافتتحت لوسيد، اليوم الأربعاء، مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.