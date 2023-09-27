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متوفر 93 سيارة فقط بمناسبة اليوم الوطني

تركي آل الشيخ يتمنى الحصول على سيارة لوسيد

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
تركي آل الشيخ يتمنى الحصول على سيارة لوسيد
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ، عن أمنيته بأن يكون من ضمن مالكي سيارة لوسيد حلم المملكة.

حلم المملكة

ونشر تركي آل الشيخ تدوينة بحسابه الرسمي بمنصة إكس كشف فيها عن أمنيته قائلًا: أتمنى أحصل على سيارة لوسيد حلم المملكة.

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إصدار خاص

وفي وقت سابق من اليوم كشفت شركة لوسيد موتورز عن إصدار خاص من 93 سيارة فقط بمناسبة اليوم الوطني للسعودية وتسميه حلم المملكة.

افتتاح مصنع لوسيد بالمملكة

وافتتحت لوسيد، اليوم الأربعاء، مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

لوسيد تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل

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