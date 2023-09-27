تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاصيل المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض والتي سيتم إنجازها في وقت قياسي.
ونشر تركي آل الشيخ على حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض.
وعلق على الفيديو بالقول “المقاسات النهائية.. كذا الشكل لو استخدمت لكأس موسم الرياض”.
وأظهر الفيديو الطول 105 أمتار، والعرض 68 م، والارتفاع 47 مترًا.
وتفاعل مع الفيديو رواد منصة “إكس”، حيث قال عبدالرحمن بن مساعد “أكثر من رائع.. أن يتم مشروع كهذا في وقت وجيز وبدون مقدمات وبهذه الكيفية أمر يستحق التقدير والإعجاب.. متى وكيف تم هذا..؟ ما شاء الله.. حفظ الله بلادنا وملكنا وولي عهده وقواكم الله يابو ناصر وأدام إبداعاتكم”.
المقاسات النهائيه … كذا الشكل لو استخدمت لكاس موسم الرياض …🇸🇦❤️🔥💪🏻 pic.twitter.com/DdSNLrETRQ
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 27, 2023