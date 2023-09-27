تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاصيل المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض والتي سيتم إنجازها في وقت قياسي.

المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض.

وعلق على الفيديو بالقول “المقاسات النهائية.. كذا الشكل لو استخدمت لكأس موسم الرياض”.

وأظهر الفيديو الطول 105 أمتار، والعرض 68 م، والارتفاع 47 مترًا.

مشروع رائع

وتفاعل مع الفيديو رواد منصة “إكس”، حيث قال عبدالرحمن بن مساعد “أكثر من رائع.. أن يتم مشروع كهذا في وقت وجيز وبدون مقدمات وبهذه الكيفية أمر يستحق التقدير والإعجاب.. متى وكيف تم هذا..؟ ما شاء الله.. حفظ الله بلادنا وملكنا وولي عهده وقواكم الله يابو ناصر وأدام إبداعاتكم”.