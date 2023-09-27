Icon

تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض Icon تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء Icon الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض Icon الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف Icon تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة Icon وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الطول 105 أمتار والعرض 68 م

تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاصيل المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض والتي سيتم إنجازها في وقت قياسي.

المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه المقاسات النهائية لملاعب كأس موسم الرياض.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام

وعلق على الفيديو بالقول “المقاسات النهائية.. كذا الشكل لو استخدمت لكأس موسم الرياض”.

وأظهر الفيديو الطول 105 أمتار، والعرض 68 م، والارتفاع 47 مترًا.

مشروع رائع

وتفاعل مع الفيديو رواد منصة “إكس”، حيث قال عبدالرحمن بن مساعد “أكثر من رائع.. أن يتم مشروع كهذا في وقت وجيز وبدون مقدمات وبهذه الكيفية أمر يستحق التقدير والإعجاب.. متى وكيف تم هذا..؟ ما شاء الله.. حفظ الله بلادنا وملكنا وولي عهده وقواكم الله يابو ناصر وأدام إبداعاتكم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم