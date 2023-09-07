تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين

قال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: إن ضبابية المشهد في نادي الاتحاد وعدم الإعلان عن الصفقات المقبلة للفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية تسبب القلق لجماهير العميد.

وتحدث العجمة في حلقة أمس الأربعاء قائلًا: “المشهد ضبابي في الاتحاد على المستوى الفني والجماهير قلقة بشأن الصفقات، حتى الآن الجميع يترقب ماذا سيحدث في صفقة محمد صلاح، والجماهير ما بين فئة راضية عن صفقات الفريق وفئة أخرى حزينة”.

وتابع: “سنرى ماذا سيحدث في الساعات الأخيرة”.

وكانت آخر التقارير الصحفية كشفت أن العميد كان تقدم بعرض قيمته 251 مليون يورو لضم صلاح من الريدز.