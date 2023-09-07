هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش
قال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: إن ضبابية المشهد في نادي الاتحاد وعدم الإعلان عن الصفقات المقبلة للفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية تسبب القلق لجماهير العميد.
وتحدث العجمة في حلقة أمس الأربعاء قائلًا: “المشهد ضبابي في الاتحاد على المستوى الفني والجماهير قلقة بشأن الصفقات، حتى الآن الجميع يترقب ماذا سيحدث في صفقة محمد صلاح، والجماهير ما بين فئة راضية عن صفقات الفريق وفئة أخرى حزينة”.
وتابع: “سنرى ماذا سيحدث في الساعات الأخيرة”.
وكانت آخر التقارير الصحفية كشفت أن العميد كان تقدم بعرض قيمته 251 مليون يورو لضم صلاح من الريدز.
تركي العجمة: المشهد ضبابي في الاتحاد على المستوى الفني، والجمهور الاتحادي قلق بشأن إتمام الصفقات @TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/SQqpLOrswB
— برنامج كورة (@korarotana) September 6, 2023