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تركي العجمة عن أزمة ملعب الأول بارك: أين سيلعب الهلال مبارياته ؟

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
تركي العجمة عن أزمة ملعب الأول بارك: أين سيلعب الهلال مبارياته ؟
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على أزمة طلب نادي الهلال اللعب في ملعب الأول بارك معقل نادي النصر، وذلك بسبب وجود نية لإغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض بعد نهاية الموسم الحالي استعدادًا لـ كأس أمم آسيا 2027.

الهلال طلب اللعب على ملعب “الأول بارك”

وقالت تقارير: إن إدارة الهلال بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب “الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.

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وتحدث تركي العجمة في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “أين سيلعب الهلال وسط هذا الجدل الدائر، النصراويون يقولون لا أحد يمس الملعب، ويتذكرون ما حدث معهم قبل 5 سنوات في مباراة أحد ونقلهم إلى المجمعة بعد أن طلبوا اللعب في ملعب الهلال وقتها الذي كان يُسمى بملعب الجامعة”.

وأضاف: “الهلاليون رفضوا الشروط التي طُرحت عليهم بشأن اللعب في الملعب ومدرجاته صفراء والنصر ليس لديه أي استعداد لتغيير هوية الملعب”.

الناقد الرياضي والقانوني خالد الشعلان تحدث عن الأزمة قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “رفض الهلال يوم 25 أكتوبر من عام 2018، عن طريق طارق التويجري الناقد الرياضي حاليًّا والرئيس التنفيذي لـ الهلال سابقًا، طلب النصر اللعب على ملعب الجامعة، الذي هو ملعب الأول بارك حاليًّا ولهذا، يجب رفض طلب الهلال استنادًا إلى أن الملعب حق قانوني للنصر وثانيًا مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأيد النصراويون رد خالد الشعلان حيث إن الهلال رفض قبل 5 سنوات أن يشاركه أي فريق في ملعب الجامعة حينما كان يحمل هذا الاسم، مضيفين أنه يجب على إدارة مسلي آل معمر التعامل بمبدأ “المعاملة بالمثل”.

 

 

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