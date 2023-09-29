تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي

قال الناقد الرياضي تركي الغامدي المعروف بانتمائه لنادي الشباب: إن علي البليهي لاعب الهلال كان يستحق الطرد في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثامنة من دوري روشن.

وكتب تركي الغامدي عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “البليهي نجا من طرد واضح ومستحق، في اللقطة الأولى بعد احتكاكه مع كاراسكو، كانت تستحق بطاقة صفراءـ وفي لقطة ثانية مع هتان باهبري، لكن الحكام كان لهم رأي آخر”.

جدير بالذكر أن الهلال كان فاز على الشباب 2-0، ليُصبح رصيد الهلال 20 نقطة في صدارة دوري روشن.