Icon

سجن 4 مسؤولين جدد بسبب انهيار سدّي درنة الليبية Icon الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه Icon ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة Icon وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول Icon الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة Icon فاجعة جديدة لعروس قاعة الحمدانية بالعراق Icon الهلال يسجل هدفين في الشباب خلال 8 دقائق Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشادته مع كاراسكو وهتان باهبري

تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الناقد الرياضي تركي الغامدي المعروف بانتمائه لنادي الشباب: إن علي البليهي لاعب الهلال كان يستحق الطرد في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثامنة من دوري روشن.

وكتب تركي الغامدي عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “البليهي نجا من طرد واضح ومستحق، في اللقطة الأولى بعد احتكاكه مع كاراسكو، كانت تستحق بطاقة صفراءـ وفي لقطة ثانية مع هتان باهبري، لكن الحكام كان لهم رأي آخر”.

قد يهمّك أيضاً
إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا

إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا

سعود الطبية: إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لستيني عانى من الباركنسون

سعود الطبية: إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لستيني عانى من الباركنسون

جدير بالذكر أن الهلال كان فاز على الشباب 2-0، ليُصبح رصيد الهلال 20 نقطة في صدارة دوري روشن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم