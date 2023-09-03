تركي بن سلمان يتكفل بتوفير منزل لـ عبدالرحمن البيشي

وجهت جماهير الكرة السعودية، رسائل الشكر والتقدير إلى الأمير تركي بن سلمان وذلك بسبب تكفله بشراء منزل للاعب عبدالرحمن البيشي نجم نادي النصر الأسبق.

شكوى عبدالرحمن البيشي

وكان البيشي قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” انتكست حالتي الصحية خلال آخر شهرين، أغرد من جهاز كتابة العين للمشلولين، انتظرت طويلًا وبعد الانتظار لم أجد إلا السراب”.

وأضاف: ” وعدتني شخصية بمنزل بعد إصابتي بالمرض قبل سنوات وانعدم الدخل، اتضح بأنه غير صادق، الأعمار بيد الله ومتفائل بالشفاء، لكن أبنائي بحاجة لمنزل، سأتوقف فترة وأستودعكم الله”.

قرار الأمير تركي بن سلمان

وقرر تركي بن سلمان التدخل وتوفير منزل للبيشي بعد تراجع حالته الصحية.

وعلق عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي السابق لنادي النصر قائلًا عبر منصة ” إكس” : ” حبيبنا الغالي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان، بيض الله وجهك وتقبل منك ليس غريبًا فأنت من نسل الكرام”.

أما الإعلامي ماجد المهندي رئيس لجنة الإعلام الإلكتروني بالاتحاد الخليج للإعلام الرياضي فقال: ” شكرًا بحجم السماء لـ الأمير تركي بن سلمان على التكفل بمنزل لنجم النصر السابق، عبدالرحمن البيشي، نسأل الله أن يكون ذلك من أسباب شفاء الاباتشي ولو بزرع الابتسامة وتقبله العلاج بنفسية أفضل”.

وكان البيشي أعلن في عام 2019 أنه يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو من الأمراض العصبية الحركية التقدمية التي تسبب وجود اختلال في الأعصاب والتحكم في الحركات.