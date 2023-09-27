تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد

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يلقي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، محاضرة بعنوان “وطن الوحدة والتوحيد” بجامعة الملك خالد بأبها، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وحسب ما ذكرته جامعة الملك خالد، فيقدم أمير عسير ورئيس هيئة تطويرها محاضرة “وطن الوحدة والتوحيد” في مركز الندوات والمؤتمرات بجوار الكليات الصحية بالمدينة الجامعية بالفرعاء وذلك بمناسبة اليوم الوطني 93.
واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا السبت الماضي باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.