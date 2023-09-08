لقطات لألماني يركل نشطاء المناخ لتأخره عن دوامه ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق النصر المحطة السادسة في مسيرة راغد النجار لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد الشورى يعيد تشكيل لجانه ويستعرض تقارير الأداء الحكومية في جلسة الاثنين إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير
تمكن فريق مجتمع واحد بترميم 61 منزلًا لأسرة محتاجة بدون مقابل، لمنازل تجاوزت أعمارها الـ 80 عامًا تواجه مشاكل في التصدعات والبناء.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية مجتمع واحد، ماجد القحطاني، لـ”قناة الإخبارية”، أنهم يعملون على ترميم منازل تجاوزت اعمارها 80 عامًا، من حيث أعمال الدهانات والسباكة وتجهيز غرف النوم وجميع لوازمها.
ولفت القحطاني إلى ترميمهم للمنزل رقم 61، حيث قاموا بعمل كافة التجهيزات والترميمات بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أبناء الوطن.
وقالت إحدى المتطوعات: إنها توارثت أعمال الخير عن أهلها، مبدية سعادتها بالمشاركة في مثل هذه الأعمال لإدخال البهجة والسرور والفرح على سكانها.
فيديو | "ليدخلوا البهجة والفرح على سكانها"..
أياد سعودية تعيد ترميم 61 منزلا لأسر محتاجة دون مقابل
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية مهند المالكي pic.twitter.com/OPRJtAdBGW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 8, 2023