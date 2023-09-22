تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إمكانية وجود حالات تسمم غذائي أخرى مرتبطة باستهلاك كميات من السردين المعلّب في مطعم فرنسي في مدينة بوردو؛ بسبب عدم التعرف بشكل نهائي على جميع زبائن الموقع.

حالات تسمم غذائي

ووفقًا لتقرير أصدرته السلطات الصحية، الجمعة، تحدث عن وفاة شخص من بين هؤلاء المصابين، حُدد 15 من زبائن المطعم المشتبه به في القضية على أنهم حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجق (Botulism)

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعود 14 من هذه الحالات المبلّغ عنها لأجانب من الجنسيات: الأمريكية، والكندية، والإيرلندية، واليونانية، والبريطانية، والألمانية.

والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سردينًا مُعلبًا محلي الصنع في حانة تدعى تشين تشين، بين 4 و10 سبتمبر، في مدينة بوردو التي استضافت، خلال الشهر الحالي، أول مباراتين من كأس العالم للركبي 2023 (إيرلندا ضد رومانيا، وويلز ضد فيجي).

فترة حضانة التسمم الغذائي

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توصل التحقيق الفرنسي من خلال إيصالات بطاقات الائتمان إلى أن ما يقرب من 25 شخصًا “تعرضوا (أي ربما استهلكوا المادة الغذائية المشتبه بها)”.

وأردفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: بالنظر إلى فترة حضانة التسمم الغذائي (في الجسم)، والتي يمكن أن تصل إلى 8 أيام، وبما أنه لم يتم التعرف على جميع عملاء المطعم في بوردو على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ممكنًا ظهور حالات أخرى مرتبطة بهذا الحدث، في فرنسا أو في الخارج.

وفي فرنسا، فتح مكتب المدعي العام في بوردو، الجمعة، تحقيقًا أوليًّا بتهمة القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، يتعلق أيضًا بطرح مواد غذائية ضارة بالصحة في الأسواق وبيع مواد غذائية فاسدة أو سامة.

والتسمم الغذائي المعروف بالتسمم السجقي (Botulism) حالة عصبية نادرة وخطيرة، تؤدي إلى الوفاة في 5% إلى 10% من الحالات، وتسببها مادة سامّة قوية للغاية، تنتجها بكتيريا تنمو بشكل خاص في الأطعمة سيئة الحفظ بسبب عدم وجود تعقيم كافٍ.

ويسبب ذلك مشاكل في العين (رؤية مزدوجة)، وصعوبة في البلع، وفي الحالات المتقدمة، يؤدي إلى شلل العضلات، خاصة عضلات الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى الوفاة.