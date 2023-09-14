تزايد مكاسب النفط بعدما وصلت أسعاره لـ 93 دولارًا

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تداولات، اليوم الخميس، ليتداول خام برنت عند أعلى مستوياته هذا العام، إثر تجدد مخاوف الأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.26% أو 1.16 دولار إلى 93.04 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 01:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.32% أو 1.17 دولار إلى 89.69 دولارًا للبرميل.

100 دولار للبرميل

ويتوقع “بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش” تجاوز خام برنت لمستوى 100 دولار للبرميل قبل عام 2024، في حال حافظت “أوبك+” على تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن قرارات كل من السعودية وروسيا بخفض إنتاج النفط سوف تسبب انخفاضاً حاداً في المعروض العالمي حتى نهاية العام.

مخزونات النفط

وأضاف التقرير أن مخزونات النفط ستنخفض إلى مستويات مقلقة، الأمر الذي يرفع من تقلبات السوق وسط الأوضاع الاقتصادية الهشة التي نشهدها في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار أربعة ملايين برميل، متجاوزة التوقعات بهبوط 1.9 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.