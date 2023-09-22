تزيين واجهات ذي عين الأثرية احتفالًا باليوم الوطني

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تزينت واجهة 58 منزلاً تراثياً بقرية ذي عين الأثرية بمنطقة الباحة، بعروض الصوت والضوء احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وتسعى هيئة التراث من خلال فعاليات اليوم الوطني إلى تقديم تجربة تراثية فريدة للمواطنين والسيّاح؛ لتُعرفهم بما تزخر به المملكة من غنى تراثيٍ وثقافيٍ كبير يعود إلى آلاف السنين، تبدأ من تزيين واجهات المواقع التراثية من ضمنها قرية ذي عين التراثية بعروضٍ ضوئية ومرئية بهوية اليوم الوطني، وينتقل بعدها الزائر إلى مشاهدة العروض المرئية عن المواقع التراثية، وبعدها مشاهدة العرض الرئيسي بتقنية الصوت والضوء التي تأخذهم في رحلة عبر الزمن لمشاهدة تاريخ المملكة العريق الممتد منذ مئات السنين.