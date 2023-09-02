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وسط تحذيرات مركز الأرصاد

تساقط حبات برد كثيفة على جنوب مكة المكرمة

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
تساقط حبات برد كثيفة على جنوب مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط حبات البرد الكثيفة على جنوب مكة المكرمة، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد بحالة جوية غير مستقرة.

طقس مكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر منذ قليل إنذارًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ11 مساءً.

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وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إنه من المتوقع أن تشهد كل من الطائف، العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، العرضيات، أضم، وميسان، بمنطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.

ويصاحب هذه الحالة كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.

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