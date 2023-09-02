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سلسلة من الأشرطة الصوتية في التسعينيات

تسجيل نادر يكشف خفايا علاقة الأميرة ديانا مع تشارلز

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
تسجيل نادر يكشف خفايا علاقة الأميرة ديانا مع تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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كشف تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث عن خيبة أمل الأمير البريطاني تشارلز (الملك تشارلز الثالث الآن) حين رزقا بمولودهما الأمير هاري، حيث كان يتمنى تشارلز أن يرزق بفتاة بدلًا من ولد.

تسجيل صوتي لديانا

فقد سجلت الأميرة ديانا قبل رحيلها سلسلة من الأشرطة الصوتية في التسعينيات وسلمتها سرًا للمؤلف أندرو مورتون قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

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ونشرت بعض التسجيلات الصوتية لأول مرة قبل إصدار فيلم وثائقي العام المقبل بعنوان “ديانا: بقية قصتها”.

خيبة أمل تشارلز

وحصل برنامج Good Morning America الذي يبث عبر قناة ABC على تسجيل حصري للأشرطة تتحدث فيه ديانا عن خيبة أمل تشارلز. وقالت: “لأنه في حفل تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته وقال: أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة”.

وتابعت “قاطعته أمه رأسًا وقالت: عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي”. وأوضحت ديانا أنه منذ ذلك اليوم تم إغلاق هذا النقاش.

ديانا وتشارلز

علاقة زوجية مضطربة

كذلك في التسجيلات التي تم إصدارها حديثًا، تناقش ديانا أيضًا العلاقة المضطربة التي كانت تربطها بزوجة أبيها.

وقالت فيها عن زوجة أبيها: “أنا أكرهك كثيرًا. لو تعلمين فقط كم كرهناك جميعًا بسبب ما فعلته. لقد دمرتِ المنزل. لقد أنفقتِ أموال أبي. قلت كل ما أستطيع قوله”.

7 ساعات من التسجيلات

من جانبه، أوضح كاتب سيرتها الذاتية، أندرو مورتون، لبرنامج Good Morning America أمس الجمعة، أن سماع صوت ديانا ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي أمر مثير.

وأشار مورتون إلى أن الأميرة الراحلة لم تفكر قط لثانية واحدة في أن كاميلا ستصبح ملكة.

يشار إلى أن هناك سبع ساعات من الأشرطة المسجلة في المجموع. وعندما سئل عما إذا كان سيصدر المزيد من التسجيلات الصوتية، قال مورتون: “هناك اهتمام عالمي، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث”.

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