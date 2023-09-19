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تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ

تسجيل 69 ألف مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت بجدة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
تسجيل 69 ألف مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت بجدة
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة محافظة جدة خلال الربع الثاني أكثر من 70 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الربع الثاني زيارة 46,474 منشأة صحية و 24,392 منشأة تجارية وإغلاق 1,834 منشآت مخالفة.

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تسجيل آلاف المخالفات

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 68,992 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت أمانة جدة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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