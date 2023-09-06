تسجيل 800 ألف منتج في منصة سابر بالنصف الأول

سجّلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 800 ألف منتج في منصة “سابر” في النصف الأول من عام 2023م، وتجاوز عدد شهادات المطابقة 170 ألف شهادة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، فيما بلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 6 آلاف تاجر.

مواكبة أهداف رؤية 2030

وبيّنت المواصفات السعودية أن منصة “سابر” عملت على تحسينات عامة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، سعياً منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

تحسينات جديدة

ودعت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر saber.sa والتعرف أكثر على التحسينات الجديدة وتسجيل المنتجات، موضحةً تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني [email protected]