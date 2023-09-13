خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كامل أعضاء الجسم رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم بلدية قنا: إتلاف الممشى الجديد وراءه المقاول المنفذ للمشروع عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية خسارة إسكتلندا ضد إنجلترا وديًّا
كشفت تجربة مثيرة للقلق أجريت على الفئران، عن الآثار المحتملة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة عند دخولها الجسم، وفق ساينس ألرت.
واتضح أن استهلاك القوارض الكبيرة والصغيرة لشظايا مجهرية من البلاستيك (البوليسترين الفلوري)، وُضعت في مياهها على مدار ثلاثة أسابيع، أدت إلى تراكم آثار الملوثات في كل عضو من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.
ووجد الباحثون في جامعة رود آيلاند، أن تراكم اللدائن الدقيقة كان مصحوبًا أيضًا بتغيرات سلوكية لدى الفئران، شبيهة بالخرف لدى البشر.
وذكر عالم الأعصاب جايمي روس: لم تكن هذه جرعات عالية من المواد البلاستيكية الدقيقة، ولكن في فترة قصيرة فقط من الزمن، رأينا التغييرات.