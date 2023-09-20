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من الصندوق السعودي للتنمية

تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس
المواطن - واس

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أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، اليوم، على تسليم 123 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة قعفور التابعة لمحافظة سليانة شمال غرب تونس.

المرحلة الأولى من مشروع الإسكان

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

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وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان، في كلمة خلال المناسبة، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه المحتاجون من أصحاب الدخل المحدود.

توفير سكن ملائم ولائق

من جهته، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، معربًا عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشاريع التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات

الجمهورية.وأكد أن هذه المناسبة تعكس التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية التونسية في شتى المجالات.

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