ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله: إن “دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصًا بحالة تسمم؛ بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس”.

وأوضح خلف أن جميع الحالات تحت السيطرة، مؤكدًا أن الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم.

كارثة الحريق المروع

وكان حريق مروع أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد، أمس الأربعاء.

وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري: إن عدد الذين لقوا حتفهم 87، لكن الأهالي يقولون: إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليًّا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.