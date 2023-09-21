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حقق العديد من الألقاب مع المنتخب السعودي والهلال

تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته
المواطن - فريق التحرير

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أُطلق اسم الحارس المخضرم محمد الدعيع، حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، على أحد الشوارع في مدينة حائل مسقط رأسه؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الرياضية المميزة.

مسيرة محمد الدعيع 

وبدأ الدعيع صاحب الـ 51 عامًا مسيرته الكروية في نادي الطائي خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1999م، بينما لعب مع نادي الهلال خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2010م.

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وخلال مسيرته فاز الدعيع بـ 24 بطولة مع أندية الطائي والهلال والمنتخب السعودي، حيث حقق لقب دوري الدرجة الأولى السعودي مع الطائي موسم 1994/ 1995.

محمد الدعيع وعبدالله المعيوف
الدعيع والمعيوف

ومع الهلال فاز بـ 17 بطولة وهم “الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، كأس ولي العهد 7 مرات، كأس المؤسس مرة، دوري أبطال آسيا مرة، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرة، كأس السوبر الآسيوي مرة، البطولة العربية مرة، كأس السوبر العربي مرة”.

مع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا فاز بكأس العالم عام 1989 ومع المنتخب السعودي الأول فاز بـ كأس أمم آسيا عام 1996 وكأس الخليج العربي مرتين، وكأس العرب مرة، ودورة التضامن الإسلامي.

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