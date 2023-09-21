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عبر منصة سمها

تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن ضرورة تسمية بكار الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة فئة (شلفا ولي العهد) في منصة سمها لقبول الاشتراك.

شرط للاشتراك

ونشر رئيس نادي الإبل تدوينة بحسابه في منصة إكس كتب فيها: المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8 فئة (شلفا ولي العهد) مطلوب تسمية جميع البكار من منصة سمها، شرط قبول الاشتراك.

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منصة سمها

ومنصّة “سمّها لأسماء الإبل الدولية” تعنى بتنظيم واختيار أسماء منقيات وفرديات وفحول الإبل، بحيث تكون عملية اقتناء الأسماء عبر مزايدة إلكترونية ذات معايير عادلة تتم فيها إجراءات التسجيل والاعتماد لصالح أصحابها محليًّا ودوليًّا.

ويعطي اقتناء الشعارات هُويّة إعلامية للمشاركين؛ ممّا يدعم التوجه المؤسسي للمنقيات ومُلّاكها؛ إذ أصبح تسجيل الأسماء شرطًا للتسجيل والمشاركة في المهرجانات الخاصّة بالإبل.

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