تسمية مزاد الإبل بعنيزة بـ ضاحية عنيزة لمزادات الإبل

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتسمية مزاد الإبل بمحافظة عنيزة باسم (ضاحية عنيزة لمزادات الإبل).
ويأتي توجيه سموه، بعد اطلاعه اليوم على تكامل وتوافر جميع العناصر التي تخدم الملاك والمستثمرين لمزادات الإبل، مما يسهم في تعزيز اقتصاديات الإبل بالمنطقة.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم، بأن ما شهده الموقع من تطوير وتأهيل شامل وتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية التي أسهمت في إنجاح مزاد الإبل بالإضافة إلى أهمية موقعه بمحافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان، مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية.
وبيّن سمو أمير منطقة القصيم بأن ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ستكون رافدا اقتصاديا، لدعم حراك مزادات الإبل، ونمو وازدهار هذا الموروث وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.