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خلال مواجهة برشلونة وسيلتا فيغو

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، تحقيق إنجاز خاص في الدوري الإسباني الممتاز خلال مواجهة سيلتا فيغو.

مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد سيلتا فيغو، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيلتا فيغو في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

تشافي يستهدف الفوز الـ50

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن تشافي يبحث عن الانتصار رقم 50 له ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كمدير فني لفريق برشلونة، منذ توليه مهمة القيادة الفنية.

وظهر تشافي للمرة الأولى كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال مواجهة إسبانيول، يوم 20 نوفمبر عام 2021، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليقود البارشا في 69 مباراة بالدوري الإسباني.

تشافي مدرب برشلونة - ريال بيتيس ضد برشلونة
مدرب برشلونة

وقاد تشافي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لتحقيق 49 انتصارًا في الدوري الإسباني الممتاز، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مثلهم، وسجل البارشا 132 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 47 مرة.

ويُعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في عهد المدير الفني الإسباني بالليغا، حيث نجح في تسجيل 26 هدفًا، يليه بيدري وفيران توريس بـ11 هدفًا لكل منهما.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي - Barcelona
ليفاندوفسكي – المصدر @fcbarcelona_ara

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