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وفقاً لدراسة أجريت على 55 ألف امرأة أثبتت نتائجها

تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة
المواطن - واس

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كشفت دراسة علمية أجريت في السويد أن منظومات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد أطباء الأشعة في تشخيص حالات الإصابة بسرطان الثدى بشكل أكثر كفاءة.

الأشعة السينية

وتستخدم الأشعة السينية منذ أكثر من 30 عاماً في تشخيص الإصابة بسرطان الثدي، مما يساعد في التشخيص المبكر وخفض معدلات الوفاة بهذا المرض، غير أن هذا النهج العلمي يواجه بعض التحديات مثل قلة عدد خبراء الأشعة وعدم إمكانية اكتشاف جميع حالات الإصابة بالسرطان، ما دعا الخبراء منذ فترة إلى بحث مدى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصدي لهذه المشكلة.

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منظومة ذكاء اصطناعي

وأظهرت دراسة أجريت في معهد كارولينسكا ونشرتها الدورية العلمية The Lancet Digital Health وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية بعنوان ScreenTrust CAD ، حيث قام فريق بحثي باختبار مدى كفاءة تشخيص الإصابة بسرطان الثدي في حالة وجود خبيرين في مجال الأشعة ثم خبيرين أشعة مع منظومة ذكاء اصطناعي، وأخيراً خبير أشعة تعاونه منظومة ذكاء اصطناعي.

55 ألف حالة

وأجريت الدراسة في مستشفى سانت جوران في ستوكهولم خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2022 وشملت أكثر من 55 ألف امرأة تتراوح أعمارهن ما بين أربعين و74 عاماً، وتبين من خلال الدراسة أن خبيري الأشعة استطاعا اكتشاف 250 حالة إصابة بالسرطان، وأن خبيري الأشعة مع منظومة الذكاء الاصطناعي استطاعا تشخيص 269 حالة إصابة بالمرض، وأن خبيراً واحداً مع منظومة الذكاء الاصطناعي استطاع اكتشاف 261 حالة إصابة، في حين أن منظومة الذكاء الاصطناعي وحدها اكتشفت 246 إصابة بالسرطان.

نتائج أفضل

وقال اخصائي الأشعة في معهد كارولينسكا ورئيس فريق الدراسة الطبيب فريدريك ستراند، في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث العلمية ” أثبتت الدراسة أن وجود منظومة ذكاء اصطناعي بجانب خبير الأشعة يحقق نتائج أفضل من وجود خبيري أشعة بدون مساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جاهزة لاستخدامها في مجال تشخيص صور أشعة الثدي تحت إشراف الأطباء”.

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