تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا

استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم في دوري أبطال آسيا

ويلعب الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

التشكيل المتوقع للاتحاد

وسيدفع نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، خاصة أن المواجهة على ملعبه ووسط جماهيره.

ومن المتوقع أن يُشارك الوافد الجديد، عبدالله المعيوف بشكل أساسي في انطلاقة مشوار الاتحاد بدوري أبطال آسيا، حيث يُعاني حارس المرمى الأساسي، البرازيلي مارسيلو غروهي من إصابة بسيطة، تعرض لها خلال مواجهة الأخدود.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة أجمك الأوزبكي بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، حسن كادش، مدالله العليان، رومارينيو، نغولو كانتي، فابينيو، صالح العمري عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.