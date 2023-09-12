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في لقاء ودي مقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني عن تشكيل المنتخب السعودي الأول لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا بعد قليل في المباراة المقامة في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

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تشكيل المنتخب السعودي - كوريا الجنوبية

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، كما تنقل المباراة عبر “القناة الرياضية السعودية”.

وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يشارك اللاعب “فراس البريكان” في الحصة التدريبية أمس الاثنين لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

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