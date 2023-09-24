تشكيل النصر المتوقع ضد أحد في كأس الملك

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي أُحد غدًا الاثنين في دور الـ 32 في بطولة كأس الملك موسم 2023/ 2024.
وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الأمير عبدالله الفيصل” في جدة.
وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام، أوتافيو، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وتُستكمل مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا بإقامة مباراتي “النجمة والرائد” و “الجبلين ضد الهلال” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي نفس توقيت مباراة أحد والنصر يلعب ضمك ضد القيصومة في تمام التاسعة مساءً على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.
وكان فريقا التعاون والاتفاق أول المتأهلين لدور ثمن النهائي في البطولة بعد الفوز على فريقي القادسية وجدة على الترتيب اليوم، بينما يلعب حاليًّا الشباب ضد الباطن، وفريق الحزم ضد العربي.
يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2022/ 2023 بعد الفوز على نادي الوحدة في المباراة النهائية في مايو الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.
التميمي
بالتوفيق للعالمي، والحذر الحذر من التهاون فنتيجته وخيمة….