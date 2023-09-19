تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وستنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC و ABU DHABI SPORTS ASIA 2 , SSC HD1.
وبالأمس، كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر ألغى مرانه الرئيسي الذي كان من المقرر إقامته على ملعب “آزادي” قبل مواجهة نادي بيرسبوليس.
وقال برنامج ” أكشن مع وليد” إن أصفر الرياض اتخذ قرارًا بإقامة المران الختامي في الفندق؛ وذلك بسبب ازدحام الجماهير الإيرانية أمام فندق الإقامة في العاصمة طهران.