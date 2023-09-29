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في الجولة الثامنة بدوري روشن

تشكيل ديربي الهلال ضد الشباب

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تشكيل ديربي الهلال ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس والأرجنتيني براون تشكيلة مباراة الهلال ضد الشباب التي تنطلق بعد قليل في ثامن جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد الشباب 

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، نيمار، ميتروفيتش”.

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تشكيل الهلال

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: ” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، ياجو سانتوس، رومان سايس، محمد حربوش، كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، هتان باهبري، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو”.

وأُسندت مباراة الهلال والشباب تحكيميًا، للحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويُساعده كل من؛ مواطنه ديفيد موران وهنري بوبيرو من نيكاراغوا.

وسيكون فريح الجلعود الحكم الرابع في مباراة الهلال والشباب اليوم، فيما سيكون المكسيكي خورخي دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي وتحقيق الفوز، فيما يسعى الشباب لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الأخيرة وحصد الثلاث نقاط.

تشكيل الشباب

 

 

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