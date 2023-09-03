تشكيل قمة آرسنال ضد مانشستر يونايتد المتوقع

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تترقب الجماهير مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد على ملعب “الإمارات”، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يتواجد في المركز العاشر.
ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان ميكيل أرتيتا وإيريك تين هاج، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز.
ويتوقع أن يبدأ الجانرز، مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي؛ آرون رامسديل، زيتشينكو، ويليام ساليبا، بن وايت، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي، إدوارد نيكيتياه وبوكايو ساكا.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أونانا، وان بيساكا، ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت، كاسيميرو، إريكسين، برونو فيرنانديز، أنتوني، انتوني مارسيال وماركوس راشفورد.