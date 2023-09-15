تشكيل مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر المتوقع

يترقب الجمهور مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر

وستُقام مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر في كأس السوبر الإفريقي 2023، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقناة SSC، ويتوقع أن تشهد مواجهة اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي، فيما يُشارك اتحاد الجزائر بعد فوزه بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ اتحاد الجزائر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أسامة بن بوط، زين الدين بلعيد، حاتم لوصيف، سعدي الرضواني، نبيل لعمارة، أكرم جحنيط، نور الإسلام فتوحي، محمد آيت الحاج، توميسانج أوريبونيي، خالد بوسيليو وسيكو كوناتيه.