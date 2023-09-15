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تشكيل مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر المتوقع

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
تشكيل مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر

وستُقام مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر في كأس السوبر الإفريقي 2023، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

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مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر
موعد المباراة – المصدر @CAFCLCC_ar

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقناة SSC، ويتوقع أن تشهد مواجهة اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي، فيما يُشارك اتحاد الجزائر بعد فوزه بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ اتحاد الجزائر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أسامة بن بوط، زين الدين بلعيد، حاتم لوصيف، سعدي الرضواني، نبيل لعمارة، أكرم جحنيط، نور الإسلام فتوحي، محمد آيت الحاج، توميسانج أوريبونيي، خالد بوسيليو وسيكو كوناتيه.

اتحاد العاصمة
لاعبو الفريق – المصدر @USMAofficiel

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