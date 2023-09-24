تشكيل مباراة الأهلي ضد سان جورج المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023\ 2024، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد سان جورج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي على استاد القاهرة الدولي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وذلك في ذهاب منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج الإثيوبي قد تأهل إلى دور الـ32، بعد فوزه على كي إم كي إم من زينزبار ضمن منافسات دور الـ64، فيما يبدأ الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة مشواره من هذا الدور.

التشكيل المتوقع للأهلي المصري

ويغيب عن الفريق المصري في مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي اليوم، الفرنسي أنطوني موديست لعدم قيده بالقائمة الإفريقية، المغربي رضا سليم للإيقاف، عمر السولية، كريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

كما يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في مباراة اليوم، الثنائي أكريم توفيق وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة إلى كريم فؤاد لأسباب فنية.

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد سان جورج بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.